Autoturul hinnatõus raugeb: kas nüüd on õige aeg uus sõiduk osta?

Heitlik olukord maailmamajanduses on puudutanud pea kõiki majandusharusid ning puutumata pole jäänud ka autoturg. Valdkonna ekspertide sõnul on algav sügishooaeg täis ebakindlust ja tarbimisotsustes on ettevaatlikumaks muutunud nii era- kui ka äriklient. Siiski leitakse, et kiire hinnatõus on raugemas.