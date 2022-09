Kim Kardashian asutas investeerimisfirma

Alguses sai Kardashian kuulsaks tõsielusaates „Keeping Up with the Kardashians“, nüüd saab tema tegemisi jälgida saates „The Kardashians“ ja tal on Instagramis 329 miljonit jälgijat. Tegu on eduka ettevõtjaga – tema vormiva ihupesu brändi Skims väärtuseks hinnati jaanuaris 3,2 miljardit dollarit, edukas oli ka tema 2017. aastal turule tulnud meigibränd KKW. Juunis muutis ta KKW kaubamärgi SKKNiks, kuna ettevõte hakkas meigi asemel pakkuma nahahooldustooteid.