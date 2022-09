Euroopa keskpank otsustas tõsta intresse 0,75% võrra

Euroopa keskpanga nõukogu otsustas baasintressimäärasid tõsta ja teeb seda edaspidi eeldatavalt veelgi, sest inflatsioon on endiselt liiga hoogne. Eurostati kiirhinnangu kohaselt oli inflatsioon augustis 9,1%. Seda hoogustavad energia- ja toiduainehindade kiire tõus, majanduse taasavanemisest tulenev nõudlussurve mõnes sektoris ja pakkumisepoolsed kitsaskohad. Euroopa keskpanga eksperdid on oma inflatsiooniprognoose märkimisväärselt ülespoole korrigeerinud ja eeldavad nüüd, et inflatsioon on 2022. aastal keskmiselt 8,1%, 2023. aastal 5,5% ja 2024. aastal 2,3%.