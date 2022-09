Kui vaja, siis laena, aga vastutustundlikult!

Kui inimesel on vaja uut kodu, autot või telefoni, on nende ostmiseks enamasti tarvis lisaraha. Mida kallim on ostetav toode või teenus, seda rohkem raha vaja läheb. Levinud lahenduseks on see raha laenata, kuid laenu antakse vaid siis, kui ollakse veendunud, et inimene suudab selle raha ka tagasi maksta. Kuidas laenata vastutustundlikult, selgitab finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna jurist Oskar Friedrich Oengo.