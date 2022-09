MILANO: musternäide ülehinnatud linnast

Kui võib arvata, et spordiajakirjanike tööreisid on vaid lust ja lillepidu, siis reaalsus on ikka hoopis midagi muud. Eriti kui üritada kahekesi teha sama palju, kui mõni teine väljaanne teeb kolme või rohkema inimesega. Seega väga arvestatav osa üheksast ja poolest päevast Milanos möödus hotelli ning mängusaali vahel sõites, sest vähemalt 30 minutit tuli üks ots alati. Lisaks sai loendamatul arvul tunde veedetud areenil, „parimal“ päeval kogunes üle 12 tunni. Vähene vaba aeg tuli mõnuga ära kasutada, aga… mida siis Milanos ikkagi teha on? Ausalt öeldes väga ei midagi.