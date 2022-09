SÄÄST IGAT MOODI: kuidas paari lihtsa sammuga luua roheline pension?

Kiire hinnatõus on pannud suure osa eestlastest mõtlema, kuidas selles olukorras toime tulla. „Usun, et väga paljud on teinud korrektuure kulutustes ning jätnud mõnegi soovitud ostu tegemata. Samas näeb inimesi endiselt tegemas kulutusi, mida saaks hõlpsasti vältida, elukvaliteeti langetamata,“ ütleb keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.