MIDA VAREM, SEDA PAREM! Kuidas õpetada lastele häid rahaharjumusi?

On teada, et mida varem millegi õppimisega alustada, seda lihtsam on õpitut tulevikus realiseerida. Just seetõttu ongi varakult omandatud rahatarkus nii väärtuslik. Noorena õpitud rahaga ümberkäimise harjumused määravad suuresti selle, kuidas me tulevikus hakkama saame.