VALGE KULD? Kaerapiima jõed ja mandlipudru mäed – miks Eestis tahavad tegijad trügida taimsete piimade turule

Yook andis sel nädalal teada, et oma ridadesse värvanud ühe toimekama Eesti ärijuhi Katre Kõvaski, kelle juhtimise all hakatakse Türile rajama Baltikumi esimest kaerajoogitehast. „Inimesed tarbivad erinevaid kaupu ja teenuseid aina teadlikumalt ning kaerajook on selgelt teadliku tarbija valik,“ teatas Kõvask. Uuringute järgi on enam kui pooled Eesti inimestest piimale pakutavaid taimseid alternatiive proovinud. „Kui paljudele on kaerajook siiani tundunud pigem tulevikuteemana, siis see tulevik on tegelikult ammu käes,“ sõnas Kõvask.