„BÖRSISUPP“ | Kuidas pidada läbirääkimisi nii, et saad alati oma tahtmise?

Inimene hakkab suhtlema kohe esimestest hetkedest peale sündi. Samas leiab Jaanus Kangur, et see, et me teineteist mõistame on tegelikult üks suur ime. Tihti eeldame inimestelt midagi sellist, mis üldse ei päde ja seepärast läbirääkimised untsu keeramegi.