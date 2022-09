TÄISKASVANUNA KOOLIPINKI: hüvasti isiklik vaba aeg!

Saaremaal elav Terje Saar (38) on hea näide elukestvast õppijast. Keskkooli järel õppis ta kosmeetiku erialal ning omandas hiljem Tartu Ülikoolis sotsiaalteaduste diplomi. Varem kinnisvaramaakleri ja iluteenindajana tegutsenud Terje tunnistab, et ongi selline metsapoole naine. Armastus metsa vastu tekkis temas juba lapsepõlves isaga jahil ja emaga marjul käies. Terje on rohkem kui kümme aastat aktiivselt jahindusega tegelenud ning pea iga vaba hetke metsas veetnud. Praegu pakub naine oma ettevõttes metsakasvatuse kvaliteedispetsialisti teenust ega kujuta enam ette, et peaks elus midagi muud tegema.