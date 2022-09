TÄISKASVANUD ÕPPURI MUREKOHT: kuidas leida pere kõrvalt aega?

Megle Põldmann (39) töötas enne lapsehoolduspuhkust Tallinnas raamatupidajana. Olnud kahe tütrega viis aastat kodune, mõistis ta, et kontoritööle tagasi minna enam ei taha. „Olin harjunud olema lastega palju õues, toimetasime maal aias ja mõte, et peaksin suved veetma siseruumides, ei meeldinud enam üldse,“ meenutab naine, kuidas sündis idee minna 2014. aastal Räpina Aianduskooli maastikuehitust õppima. Koduaias askeldades tundis ta puudust praktilistest oskustest, kuidas sillutiskivi maha panna, müüri laduda, rajada aeda taimealasid või veesilmi. Kuna aiandus talle tõesti meeldis, asus ta õppima väga teadlikult: „Õppisingi selleks, et kunagi päriselt sellel erialal tööd leida.“