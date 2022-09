ANNAME NÕU: mida peaksid täiskasvanuna õppima asudes läbi mõtlema?

Elukestvat õpet väärtustatakse rohkem kui ei kunagi varem. Töö ja pere kõrvalt on õppimine omaette väljakutse, mistõttu on arukas olulised detailid enne õppima asumist enda jaoks läbi mõelda. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS projektijuht Kertu Eensaar annab nõu, millele tähelepanu pöörata, et õppimine võimalikult sujuv oleks.