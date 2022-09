ME ÕPIME VALESTI: kõigepealt jagatakse teadmisi ja alles siis lastakse lahendada probleeme. Kuidas tuleks päriselt õppida, räägib Grete Arro

Seda, et õppimiseks on vaja vaeva näha, tuleb lastele juba varakult selgitada. Nad peaksid teadma, et nende aju läheb targemaks, osavamaks ja mõtleb uusi asju välja ainult siis, kui ta võtab ette enda jaoks raskeid ülesandeid. „Kui minu jaoks on hästi kerged laulmine ja kõrgushüpe, aga natuke raskem keemia, siis ma võiksin kõigis neis valida ikkagi just need ülesanded, mis minu jaoks rasked on. Mitte keemiast kõrvale nihverdama ja laulma ainult seda, mis juba niigi ludinal tuleb,“ toob haridusspetsialist Grete näite.