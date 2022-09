EURIBOR TÕUSEB! Nüüd on õige aeg oma kohustused üle vaadata

„Väga oluline on jälgida, kuidas majanduslik pilt muutuma hakkab ning millises suunas trendid liiguvad. Kui 100 000 euro suuruse laenu puhul tõuseb euribor ühe protsendi peale, tähendab see umbes 50 eurot täiendavat kulu kuus. Seevastu nelja protsendi puhul oleks see juba märkimisväärsem ehk 200 eurot. Sellised stsenaariumid tuleks kindlasti laenu võttes või seda juba omades läbi mõelda,“ rõhutab Kork.