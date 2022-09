KAS POST JÄÄB SAAMATA? Külavanem: kunagine sidejaoskonna kadumine oli palju valusam

Enamus plaanitud 70st postipunktist on septembri seisuga juba suletud. Üks selline, mis veel avatud, asub Kuimetsas, Raplamaal. Praegu tegutseb see kohalikus toidupoes, mille juures on ka saadetavate kirjade kogumiseks Omniva postkast. „Postipunkt pannakse kinni ja ka postkast korjatakse ära. Ma olen kuulnud, et sinna poetatakse kuus võib-olla ainult üks kiri,“ räägib Kuimetsa külavanem Iiris Saluri, kes sulgemisplaanidest kuulis vallavanemalt juba eelmisel talvel. Kedagi siiski räästa alla ei jäeta. Postipunkti asemele pakutakse personaalset kirjakandja teenust. Külavanema arvates on see küll täiesti luksuslik, sest kodust lahkumata saab kõik postiga seotud asjad aetud. „See on juba nagu jõuka riigi teenus,“ on Saluri ideega rahul.