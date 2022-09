VAIKNE LOOBUMINE | Lihtsalt tööl tiksumine ja miinimumi tegemine näitab, et asjad on tõsiselt valesti: „Mina tegin kogu töö ja ülemus istus netis.“

Moetermin quiet quitting (eesti keeles vabalt tõlkides vaikne loobumine) ei tähenda, et töötaja paneks koheselt tööandjale lahkumisavalduse lauale. Pigem väljendatakse sellega rahulolematust töö suhtes, mille tõttu tehakse vaid nõutud miinimum. Paljude jaoks on see ka võitlus tagantkihutamise vastu pidevalt rohkem saavutada, kuna tihti tähendab see tasustamata ületunde.