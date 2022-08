Kirglikult autousku: eestlane autosõidule alternatiive ei otsi

Võiks arvata, et kõrged kütusehinnad, inflatsioon ja ebakindlus tuleviku ees sunnivad meid üle vaatama oma kulud ning tegema ümberkorraldusi kulude kokku hoidmiseks. Kuigi bussifirmad räägivad, et inimesed kasutavad rohkem ühistransporti, ei näita ka autoturg jahtumist. Swedbanki erakliendi liisingutoodete valdkonna juht Karin Saar ütles pöördumises pressile, et võrreldes selle aasta kahte esimest kvartalit soetati teises kvartalis suisa 11% rohkem autosid. „Kevad ja suve algus ongi auto turul tavaliselt aktiivsem periood. Uue auto valikul hinnatakse kaasaegset ohutus- ja mugavusvarustust ning eestlaste lemmikuks on jätkuvalt linnamaasturid,“ räägib Saar lisades, et Swedbanki klientide seas on populaarseimaks mudeliks Toyota RAV4.