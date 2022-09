MINE ÕUE LOODUST NAUTIMA! Kuus soovitust sügismatkaks

1. Kihid-kihid-kihid. Sügisel võib paaritunnise matka sisse mahtuda nii päike, vihm kui ka rahe, seepärast on kihiline riietus oluline. Pikemaks matkaks on hea varuda kolm kihti rõivaid ülespoole vööd (soe pesu, fliis või kampsun, jope) ja kaks kihti allapoole vööd (soe pesu, matkapüksid). Mugavasse seljakotti paki ka müts, kindad ja vihmakeep.



2. Vali õige jope. Jope peab korraga täitma kahte ülesannet: kaitsma vihma ja tuule eest ning suunama tekkinud higi ja niiskuse väljapoole.



3. Hooli jalgadest. Eesti matkaradadele sobivad hästi kerged veekindlad matkajalatsid, millel on mugav sise- ning hea haardevõimega välistald. Püüa soetada head matkasokid, mille polsterdusega kanna- ja varbaosa aitab vältida hõõrdumist ja ville.



4. Põgus kohvipaus. Võta termosega kaasa kohvi või teed — või valmista see kohapeal. Vaja on vaid tillukest matkapliiti, gaasiballooni, tuletikke ja väikest potti. Kõige vähem jändamist on lahustuva kohvi või teekotiga.