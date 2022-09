Matkafänn Heleri Hanko: Eesti on oma matkaradadega üks rikkamaid riike maailmas

Nii äge, et inimesi tõmbab aina rohkem metsa. Metsas käiakse aina rohkem ja aina turvalisemalt end seal ka tuntakse,“ usub kirglik matkaja Heleri Hanko, et eestlased on alati metsa poole olnud, aga koroonaaeg andis sellele uue tugeva tõuke. „Eesti oma matkaradadega on üks rikkamaid riike maailmas ja üha rohkem matkamisest ka räägitakse,“ rõõmustab ta.