KUI KAHTLED, ÄRA OSTA! Kasutatud autole tuleb enne ostu teha põhjalik taustakontroll

Kasutatud auto ostmine on uue auto ostuga võrreldes riskantsem, kuid siinkohal on abiks põhjalik eeltöö. „Kuigi kasutatud autot soetatakse eelkõige soodsama hinna ning kohese saadavause tõttu, on oluline kontrollida nii müüja kui ka auto tausta ning veenduda sõiduki töökindluses hilisemate pretensioonide vältimiseks. Kõige kindlam on selleks pöörduda mõne auto esinduse või usaldusväärse remonditöökoja poole, kes oskavad kasutatud sõidukite puhul õigeid asju uurida,“ sõnas Elke Mustamäe kasutatud autode müügiosakonna juhi Henrik Henk pöördumises pressile.