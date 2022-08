5300 KILOMEETRIT KÜMNE PÄEVAGA! Muudkui korruta, jaga, liida ja lahuta – autoreis Horvaatiasse eurosid ei soosi

Kuidas veel oma uut maanteesuksut proovile panna, kui lasta tal kapata Euroopa teedel! Nädal enne puhkust otsustame elukaaslasega, et veereme tänavu suvel Horvaatia rannikule välja. Stardipauk kõlab 24. juuli hommikul. Ette oleme plaaninud nii palju, et esimesel päeval vurame tuimalt läbi Baltikumi ja ööbime Augustowi linnas. Seal on ka esimene kõige meeldivam tankimine, mis toob lausa naeratuse näole – kütuseliiter maksab Poolas alla 1,6 euro, mis on Eestist märksa soodsam.