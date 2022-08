Täiskasvanu elu algab laenuga: „Pidin selle võtma, sest muidu oleks jäänud haridus omandamata.“

Mart räägib, et tema on õppelaenu võtnud kahel aastal, mõlemal korral maksimum summa. Tol ajal oli veel Eesti kroon ja laenusumma kokku 30 000 krooni. Esimesel korral ostis ta kooli jaoks läptopi ja teisel aastal koju teleka. Osa rahast kulus ka lihtsalt ära. „Otseselt ma laenu võtmist ei kahetse – see oli hea pikaajalise laenu tagasimaksmise õppetund. Mida ma aga kahetsen on krediitkaardivõlg. Sellel ajal oli olemas õpilastele suunatud intressivaba krediitkaart, mille võis 3000 krooniga miinusesse lasta. Kuna kohe peale ülikooli erialast tööd ei leidnud, siis polnud selliseks kohustuseks ka valmis,“ sõnab Mart, kel õppelaen juba mõned aastad tagasi tasutud.