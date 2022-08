OSKA TUNDA LÄBIPÕLEMIST! „Ärkasin hommikul selle peale, et olin nutnud end ärkvele. Sel hetkel tekkis järsk selginemine.“

Vaimse tervise esmaabi koolitajana näeb Merilin Mandel, et töökohtades liigutakse vaimse heaolu osas positiivses suunas. Samas inimeste arusaamine sellest, mis see päriselt on vajab olulist nihet. „Me peaksime mõtlema vaimsest tervisest, kui hästi praktilisest asjast. Mulle tundub, et tihti kõlab see kuidagi selliselt, et kuskil on mingi vaimne tervis, millega peab tegelema ja selle eest hoolitsema. Tegelikult on see hästi käegakatsutav tervise osa, mille heaks saaksime veel palju rohkem ära teha.“ Samuti ei saa seda tema sõnul kuidagi lahterdada, et mingi osa vaimsest tervisest käib tööelu ja teine eraelu juurde: „Kõik see sama vaimne tervis, mis on sinu ajuga seotud hommikust õhtuni, on olemas ka kodus, tööl ja poes.“