OLE ETTEVAATLIK! Finantsteemalist sotsiaalmeediasisu ei tasu alati uskuda

Kuna rohkem tarbivad sotsiaalmeedias investeerimisalast materjali noored inimesed, käsitleb finfluencer'ite toodetav sisu tihti ebaproportsionaalselt suurel määral krüptovarasid. Tasub silmas pidada, et krüptovääringute hind võib olla väga kõikuv. Üldiselt pole krüptovaradel ka mingisugust n-ö omaväärtust. Samuti ei taga need üldjuhul investorile tuluootust (nagu aktsia puhul dividend või võlakirja puhul intress), mistõttu on nendega kauplemine spekulatsioon ehk lootus hinnakõikumistest tulu teenimisele. Krüptovarad on reeglina ka finantsvaldkonna seadustega reguleerimata. See kõik teeb neist väga riskantse varaklassi, millesse investeerimisel ja milleteemaliste soovituste ja nõuannete kuulamisel tuleb olla väga ettevaatlik.