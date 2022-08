MINE VÕI SOOME SÜÜA OSTMA! Eestis on toidukaup juba kallim kui üle lahe

Soomet pole Eestiga võrreldes nii suur inflatsioon räsinud. Juunis tõusid eelmise aastaga võrreldes seal toidukaupade hinnad 8,7 protsenti, kuid Eestis 16,4 protsenti, kirjutab Helsingin Sanomat. Ostujõu poolest jääme Soomele aga kõvasti alla – Eesti mediaansissetulek oli 2021. aastal 12 620 eurot, Soomes aga 25 460 eurot.

Ajalehe tehtud toidukorvide võrdluses vaadati hindu Soome ja Eesti suuremate jaekettide veebipoodides. Näiteks värske kala hind on Eestis alates eelmise aasta maist tõusnud 77 protsenti, samas kui Soomes oli see juunis 47 protsenti kallim kui aasta tagasi. Praeguseks on lõhe mõlemas riigis sama hinnaga, kui mitte arvestada sooduspakkumisi.

Hulk tooteid on aga Eestis kallimad kui meie põhjanaabrite juures.