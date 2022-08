REKORDILISELT KALLIS ELEKTER! „Olin juulis kolm nädalat kodust ära ja maksin elektri eest sama palju kui jaanuaris!“

Triinu sõitis kolmeks puhkusenädalaks kodust ära. Välja sai lülitatud kõik ebavajalikud elektriseadmed, sealhulgas vannitoa põrandaküte. „Olin maal ja seega ei kasutanud elektriboilerit köögis nõudepesuks. Lootsin, et tuleb väike arve, kuid maksin juulis elektri eest sama palju kui jaanuaris,“ räägib ta ebameeldivast üllatusest. Arveid võrreldes on näha, et kui juulis tarbis ta elektrit 188 kWh ja maksis 69,24 eurot, siis jaanuaris tasus ta 70,10 eurot 390 kWh eest.

Mis ootab ees aga sügisel ja talvel?