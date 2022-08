SEIKLUSED BANGLADESHIS: ülekäigurada kui lõbustuspark, südaöine käik EMOsse ja pidu restoranis, kuhu naisi ei lubata

Bangladesh on kiirelt arenev maa. Jah, siin on palju vaeseid ning mõned inimesed magavad otse tänaval. Ent majandus kasvab 6–7 protsenti igal aastal ning kättesaadavad on paljud digiteenused. Tõsi, Uberist taksot tellides helistab autojuht alati enne su telefonile, kui ta kohapeale sõitma hakkab. Veebist ette ostetud linnadevahelise bussipileti trükib aga peatuses kohapealne ametimees ikka paberile. Majutusi saab broneerida veebis, kuid kui kohapeal tahavad teenindajad sulle ikka ka paberarve pihku sokutada.