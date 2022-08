PÕNEV HOBI: „Pealuude kaunistamine pole üldse hirmus!“

Soov leida käeline hobi, viis Mari Peetrise (34) mõtteni väärindada loomade pealuid Eestis seni veel vähe levinud viisil. Raske osa enne pealuu kaunistamist on see puhtaks saada, kuid naist see ei heiduta. „Loodus on ilus kõigis oma vormides,“ rõõmustab Mari ägeda hobi üle.