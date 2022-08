EKSPERT VASTAB | Mida peaksid teadma laenuga ostetud suvekodu müümisest?

Nõu annab Karin Ossipova, Coop Panga kodulaenude äriliini juht: „Iga ostu- ja müügitehingu muudab kiiremaks ning lihtsamaks see, kui kinnisvaraga seotud dokumendid on korrektsed. See on oluline nii müüjale kui ka ostjale ning tähtis ka tehingu finantseerijale ehk pangale. Kontrollida tuleks kasutusluba ja muid ehitisregistris olevaid dokumente. Lisaks aitab müüki kiirendada kutselise hindaja koostatud hindamisakt – see annab nii ostjale kui ka müüjale objekti väärtusest realistliku ettekujutuse. Kui ostja vajab tehingu finantseerimiseks laenu, tuleb tal hindamisakt esitada ka pangale.“