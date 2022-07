MOOSI KEETMISE MATEMAATIKA: kas keediseid on mõttekam poest osta või ise teha?

Suvel marjade, kurkide ja seenete purki panek oli varem elementaarne, ent täna, kui poes on riiulid kaupa täis, tuleb mõelda, kas moosi keetmine on majanduslikult mõttekas tegevus. Arvutades kokku tootmaterjali hinna ning arvestades töö aega, leiab kindlasti taskukohasemaid analooge. Kuid hoidistamisel on lisatulusid, mis kalkulatsiooni oluliselt muudavavad.