Kombineeri küte soodsamaks

Mullutalvised košmaarsed küttekulud sunnivad vägisi süsteemi üle vaatama ja alternatiive võrdlema. Kui kunagi olid näiteks elekter või kütteõli odavamad, siis nüüd on raske ühte konkreetset energiaallikat välja tuua ja parimas seisus on need, kes saavad mitut kütteliiki kombineerida. Näiteks kui õnnestub mõistliku hinnaga küttepuid soetada, annab sooja ahi, kui elektri hind on soodne, siis õhksoojuspump.