ENNEOLEMATULT KALLIS TOIDUKORV: kas käibemaksu langetamine tooks hinnaleevendust?

Teisipäevases pöördumises tõi Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder välja, et Eesti on üks neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, kus ei rakendata toiduainetele käibemaksu soodusmäära: „Enamik riikidest on käibemaksu alandanud 0–15 protsendini. Näiteks Soomes on toiduainete käibemaks 14% ja Rootsis 12% ning Lätis kehtib värsketele puu- ja köögiviljadele alates 2018. aastast 5% käibemaks. Toit moodustab pere eelarves kõige suurema osa, sellele kulub ca 21 protsenti väljaminekutest.”