25 TUNDI HILINEMIST! Smartlynxi tšarterlennu ootajate närvid võbelesid katkemise äärel – vabanduseks anti pakk kommi ja pudel vett

Saara oli üks nendest õnnetutest, kes ootas teisipäeval Smartlynxi tšarterlendu Türgist tagasi kodumaale suisa 25 tundi. Algselt pidi tagasilend väljuma Antalya lennujaamast 19. juulil kell 10.45. Juba päev varem ehk 18. juulil, sai ta hoiatava meili, et lend on lükatud kella 20.45 peale. Sellest ei teinud ta suurt numbrit ja mõtles, et pole viga, saabki kauem magada ja rahus asju pakkida.