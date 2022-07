HINNAPOMM! Hirmkallis elekter nöörib lõunanaabreid. Kas eestlased on järgmised?

Kui talvel lootis ehk nii mõnigi, et suvel on elektrihinnad madalamad, siis nii see paraku läinud pole. Juunis oli Nord Pooli kuu keskmine elektrihind Eestis selle aasta kõige kallim ehk 173,83 eurot megavatt-tunni kohta. Ainult detsembris on olnud hind kõrgem, kui see oli 202,65 eurot megavatt-tunnist. Eelmise suve madalatest hindadest ei maksa rääkidagi. Toona tuli juunis keskmiselt välja käia megavatt-tunni eest 71,68 eurot.