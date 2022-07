AEGA POLE SELLE KIIRE ASJAGA! „Pean võimalikult soodsa korteri leidma. Ega mu vanemad mingid rikkurid ole, niigi süümekad, et nende rahakoti peal...“

Teele, kes suundub sügisest Tartusse õppima, on hirmul oma sealse peavarju pärast. „Olen kortereid vaadanud nii kinnisvaraportaalidest kui ka Facebookist, kuid limiteeritud eelarvega on midagi mõistlikku ja heas seisukorras olevat väga raske leida,“ räägib ta. Neiu leiab, et üürikorterite hinnad on ulmeliselt tõusnud ning oma rahadega ta välja ei tule. „Eks ma loodan ikka vanemate toetuse peale. Teisiti päevaõppe tudengina ma hakkama ei saaks, mul ju lihtsalt ei ole nii palju aega, et kooli kõrvalt täiskohaga tööl käia,“ räägib ta. Hetkel on neiul vanematega kokkulepe, et nad hakkavad täies mahus tema üüri maksma, et ta saaks koolile keskenduda ning muud kulud ja väljaminekud katab ise. „Sellepärast peangi võimalikult soodsa korteri leidma, ega mu vanemad ju mingid rikkurid ei ole ja endal niigi süümekad, et niimoodi nende rahakoti peal pean veel elama,“ räägib ta. Teele ei kujuta ettegi kuidas saavad veel hakkama need tudengid, kellel puudub vanemate materiaalne toetus. Ühiselamusse minemisele on neiu aga kategooriliselt vastu, sest elas seal gümnaasiumi ajal ja teab, et selline elu ei ole tema jaoks. „Seal ei teki seda kodutunnet, pigem on selline vangla olustik. Ruumi on vähe, istud oma nelja seina vahel, mitte midagi teha pole,“ lisab ta.