Raimo Ülavere: toodame ise pidevalt kiirustamist juurde, sest tähtsatel inimestel on alati kiire

Ajast kipub meil tihti puudu jääma, kuid paraku ei saa mitte ühegi trikiga ööpäeva tunde juurde võluda. Raimo Ülavere tõdeb, et talgi pole ühtegi nippi, kuidas rohkem asju lühema aja jooksul ära teha. „Ma ei usu, et tohutu tormlemine ja püüd kõike ära teha oleks mõistlik eluviis. Keda see võib-olla õnnelikuks teeb on ainult ravimifirmade aktsionärid.”