Kaootiline olukord Euroopa lennujaamades jätkub: kuidas päästa oma puhkus ja reisirahad?

Hetkel valitseb Euroopas erakorraline olukord, kus reisijaid on üle kahe aasta väga palju, aga lennuettevõtted, kes on pandeemia ajal olude sunnil palju kärpeid teinud, vaevlevad tööjõupuuduse käes. Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev paneb südamele, et reisijad oleksid praeguses olukorras valmis ka ootamatuteks lisakulutusteks ja et puhkusele ei sõidetaks viimase raha eest.