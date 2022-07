UURING: igal teisel üürileandjal tekib probleeme, keskmiselt 1900 euro eest. Kas tagatisraha on ajale jalgu jäänud?

Küsitlusest selgus, et 55 protsenti üürileandjatest on kokku puutunud vähemalt ühe probleemse üürnikuga ja 45 protsenti vastanutest kahe või enamaga. Peamisteks probleemideks on tavaliselt võlgnevused (44,8 protsenti) ja vara rikkumised (28,1protsenti), selgus pressiteate vahendusel meediale saadetud idufirma Rendin hiljutisest uuringust.