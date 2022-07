APPI, LEND HILINEB VÕI TÜHISTATI: punktide kaupa spikker: millal peab lennufirma andma süüa, tasuta telefonikõne, ööbimise või raha tagasi?

Viimasel ajal on igapäevased olukorrad, kus vahetult enne lendu selgub, et see on tühistatud või edasi lükatud, teatas amet meediale saadetud teates.

Kõige olulisem on meeles pidada, et lennu tühistamise ja/või hilinemise korral tuleb esmalt pöörduda alati lendu teostanud lennufirma poole, et selgitada välja täpsemad asjaolud ja saada juhised edasiseks tegutsemiseks.

Kindlasti tuleb kasuks, kui reisija on ka ise enda õigustest teadlik, et infomüras vajalik teave märkamatuks ei jääks. Info lennureisija õiguste kohta on hõlpsasti leitav ka EL tarbija nõustamiskeskuse kodulehel: Lennureisija õigused - ECC-net (consumer.ee).

Järgmised õigused kehtivad kõikidele regulaar- ja tšarterlendudele, mis väljuvad EL lennujaamast ning mis saabuvad kolmandast riigist EL-s asuvasse lennujaama juhul, kui lendu teostab Euroopa ühenduse lennuettevõtja.