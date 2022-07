Millistesse aktsiatesse võiks keerulistel aegadel investeerida?

Majanduses on ikka kriise – kui üks veel käes pole, siis ennustatakse selle peatset saabumist, sest inflatsioon on ületanud Eestis juba 20% piiri, Ukraina sõda on segi paisanud tarneahelad ja energiakriis puudutab meid kõiki. Milline strateegia on aga parim, et valida oma portfelli kriisikindlad aktsiad? On need üldse olemas? Ja kui on, siis kuidas neid tuvastada ja ka rasketel aegadel võimalikult palju teenida?