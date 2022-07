Perega finantsvabaks: koos investeerimine annab kiirema tulu ja ühise eesmärgi

Nii nagu üksi treenides on ka investeerides suur oht lihtsalt pooleli jätta, sest eesmärk kaob silmist. „Kui ma oleksin finantsvabaduse poole üksi püüelnud, siis ilmselt oleksin varem motivatsiooni kaotanud. Sul on sõbrad, lapsed ja hobid, mis võtavad aega ja energiat. Ühel hetkel lihtsalt tekib soov pooleli jätta, kuid siis on su kõrval partner, kes tuletab meelde, miks eesmärgi poole edasi liikuda,” mainib Liisi.