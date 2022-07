Viljar Arakas kinnisvarast ja majandusest: praegu on ainukesed olulised teemad inflatsioon ja sõda

Rivistades jaanuaris selle aasta olulisemaid teemasid kinnisvaras ja majanduses sai neid Eften Capitali tegevjuhi Viljar Arakase sõnul kokku kümme. Praeguseks on neist jäänud järgi üks, millele lisandus ka üks uus. „Ainuke asi, mis maailma majanduses on praegu olulised on inflatsioon ja meie regioonis sõda. Kõik muu on ebaoluline.”