RAHA PÖÖNINGUL | Eestiaegsed kommipaberid on hinnas

Paljud koolilapsed kogusid nõukogude ajal postkaarte, taskukalendreid, rinnamärke ja muidugi ilusaid värvilisi kommipabereid. Tänaseks on need nii mõnelgi leidnud tee prügikasti, ent on ka kodusid, kus nii nõukogude- kui ka eestiaegseid kommipabereid on tänaseni säilinud. Mis väärtus neil on ja mis hinnaga võiks neid järelturul pakkuda juhul, kui endal kollektsiooni vastu huvi puudub?