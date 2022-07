Võtta või mitte võtta pensionisambad kasutusele? Ja kui võtta, siis kuidas võtta? 

Tuleva asutaja Tõnu Pekki sõnul ei tea paljud inimesed, et pensionile minnes ei pea pensionisammastega tegelikult midagi tegema. „See II ja III sammas on sinu raha, sa ei pea sellega midagi tegema,“ kinnitab ta, et inimene võib rahulikult tööl edasi käia, ka tulevikuks raha edasi koguda jne.