Mida võiks teada enne pangas rahvusvahelise ülekande tegemist?

Pangaülekannete tegemisest on saanud inimeste elu nii tavapärane osa, et tihtilugu isegi ei mõelda enne makse teele panemist, kas ja kuidas makse saatjalt saajani jõuab. Oleme harjunud, et maksed liiguvad välkmaksetena või lausa automaatselt. Tegelikult saab ülekande tegemisel pangas alguse keeruline tehniline protsess, mille tulemusel jõuab makse saajani.