VEEPELGURIST SURFIINSTRUKTORIKS: „Merel olles unustan kõik argimured.“

Vett pelgav Krista Karik ei osanud uneski näha, et ühel päeval on ta purjelauasurfi instruktor päris enda surfikoolis, korraldades laagreid välismaale ning koolitades usinasti algajaid surfihuvilisi. „Kui midagi väga soovida, on kõik võimalik!“ innustab naine teisigi.