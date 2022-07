NUTIKAS ROBOTNIIDUK! Enne ostmist tasub kaaluda nii plusse kui ka miinuseid

Robotniiduki eelised

Säästab aega. Kuna robotniiduk toimetab aias iseseisvalt, ei kulu su vaba aeg enam iganädalasele niitmisele. Veelgi enam – muru saab niidetud ka siis, kui sa ise kodunt ära oled.

Vaikne. Kõige vaiksemate robotniidukite müratase jõuab vaid 55 dBni, mis on võrdeline külmiku vaikse surinaga. Nii saab robotniiduk töötada ka varastel hommikutundidel või hilisõhtul.

Robotniiduki puudused

Vajab paigaldamist. Enamasti töötavad robotniidukid maa sisse paigaldatud piirdekaabliga, mis tuleb panna kõikjale ümber niidetava murulapi. Lisaks peab kaabliga ümbritsema kõik need alad, kust niiduk ei tohi üle sõita. Mida rohkem on aias põõsaid ja peenraid, seda keerulisem on paigaldus. Lisaks vajab aias nii eraldi kohta kui ka seadistamist laadimisjaam.

Suur häda, kui kaabel läheb katki. Kaabli purunedes on eriti tüütu otsida katkist kaablikohta ja seda uuega asendada.

Nendele lisaks on veel plusse ja miinused, mille kohta loe artiklist.