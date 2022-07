MIKS PEAKS LUGEMA? Raamatukogu juht: „Hea kirjandus aitab rasketel aegadel elu paremini mõtestada."

Mis raamat süütas sinus omal ajal armastuse lugemise ja raamatute vastu? Hermann Hesse kultusromaan „Stepihunt“ on üks teostest, mille korduvat lugemist meenutab mulle esikaaneta Loomingu Raamatukogu väljaantud raamat – olen selle eksistentsiaalsetest arutlustest ja probleemidest kirjutatud teose sõna otseses mõttes ribadeks lugenud. Samas poleks ma Hesse romaanini jõudnud ilma Astrid Lindgreni teosteta – just need lood avasid minu ukse kirjanduse maailma.