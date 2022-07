KÄI RINGI AVATUD SILMADEGA! Heidi Hanso õpetab loodust märkama

Kui ma sotsmeediasse oma kodusest elust või mõnest põnevast käigust postitusi teen, kasutan tihti teemaviidet „loodus on imeline“ ja „loodusega koos“. Ma ei tea, kas keegi teine neid viiteid veel kasutab, ja see polegi üldse tähtis. Oluline on märgata ja seisatada neis hetkedes, kus hinge poeb seletamatu ürgne tunne: midagi on nii palju suurem, vanem ja targem kui see pisikene Heidi siin. Kui alustada väikestest asjadest, polegi looduse rütmis elamine teab mis keeruline.