Kuidas Õhtuleht karuga kohtus

Üha sagedamini nähakse siin-seal Eestis karusid ja järjest rohkem on kuulda jutte mesikäppade pahategudest. Pole ka ime, sest viimastel seireandmetel elab Eestis 950–1000 pruunkaru. Kindlasti on aga inimesi, kes tahaksid mõmmikut kohata, kuid see pole veel õnnestunud. Kõige kindlam koht vabas looduses elavat karu näha on sääraseks vaatluseks ehitatud karuonn.